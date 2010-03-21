Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
46
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
64
-
Суасо
Умберто Суасо
80
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Агилар
Абель Агилар
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Колунга
Адриан Колунга
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
72
-
Милито
Габриэль Милито
74
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Туре
Яя Туре
65
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Педро
Педро
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90'
90
-
Месси
Лионель Месси
5'
68'
79'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Анри
Тьерри Анри
-
Кркич
Боян Кркич