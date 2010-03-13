Хетафе
мин
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Устари
Оскар Устари
90
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Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
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Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
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Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
60
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Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
32'
90
-
Леон
Педро Леон
90
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Каскеро
Франциско Каскеро
88
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
78
Запасные
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Кодина
Жорди Кодина
-
Кортес
Давид Кортес
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Риос
Педро Риос
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
-
Федор
Ладислао Федор
Мальорка
мин
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Ават
Дуду Ават
90
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Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
73
-
Альварес
Хулио Альварес
46
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
46
Запасные
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Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Марти
Хосе Луис Марти
-
Варела
Фернандо Варела
-
Вебо
Пьер Вебо