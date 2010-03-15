Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
79'
90
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Агуэро
Серхио Агуэро
85
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Форлан
Диего Форлан
61
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Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
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Асенхо
Серхио Асенхо
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Кабрера
Леандро Кабрера
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Бальде
Ибрахима Бальде
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
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Фланьо
Мигель Фланьо
85
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
46
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
75
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
Запасные
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Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде