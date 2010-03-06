Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
56
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Рамос
Серхио Рамос
65'
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
75
-
Диарра
Лассана Диарра
56
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
61'
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
53'
90
-
Конко
Абдулай Конко
18
-
Капель
Диего Капель
46
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
75
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Душер
Альдо Душер
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Кануте
Фредерик Кануте