Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
87
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Аранда
Карлос Аранда
78
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Селестини
Фабио Селестини
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
89
-
Риос
Педро Риос
77
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
76
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Кортес
Давид Кортес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Леон
Педро Леон
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Федор
Ладислао Федор