Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
74
-
Ярошик
Иржи Ярошик
7'
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Эррера
Андер Эррера
89
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Суасо
Умберто Суасо
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
82
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Бабич
Марко Бабич
-
Агилар
Абель Агилар
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Колунга
Адриан Колунга
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
67
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
88
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
59
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Гарсия
Рауль Гарсия
-
Бальде
Ибрахима Бальде