Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
88
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
87
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
79'
81
-
Форлан
Диего Форлан
30'
86'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
35
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Сильва
Давид Сильва
21'
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
57
-
Вилья
Давид Вилья
72
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Бараха
Рубен Бараха
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Жигич
Никола Жигич