Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Кортес
Давид Кортес
46
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Леон
Педро Леон
46
-
Парехо
Даниэль Парехо
63
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Кепа
Бланко Кепа
-
Устари
Оскар Устари
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
-
Селестини
Фабио Селестини
-
Риос
Педро Риос
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
-
Федор
Ладислао Федор
Сарагоса
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
58
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
74
-
Эррера
Андер Эррера
70
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Суасо
Умберто Суасо
3'
20'
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
Запасные
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Диого
Карлос Диого
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Агилар
Абель Агилар
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Колунга
Адриан Колунга