Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
46
-
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
90
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
71
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Буэно
Альберто Буэно
49'
90
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
46
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Маркос
Альберто Маркос
-
Лазаро
Карлос Лазаро
-
Алеман
Наусет Алеман
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Коста
Диего Коста
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
69'
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Варела
Фернандо Варела
78
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
66
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Шина
Бруно Шина
-
Альварес
Хулио Альварес
-
Вебо
Пьер Вебо