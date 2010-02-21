Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
78
-
Алонсо
Хаби Алонсо
87'
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
20'
79'
82
-
Диарра
Лассана Диарра
85
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
54'
71'
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
18'
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Маркано
Иван Маркано
56
-
Вента
Хави Вента
90
-
Рубен
Марко Рубен
90
-
Сенна
Маркос Сенна
30'
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Фустер
Давид Фустер
83
-
Матилья
Хавьер Матилья
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
67'
83
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Кико
Кико
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Пирес
Робер Пирес
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Льоренте
Хосеба Льоренте