Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
6'
78
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Альварес
Хулио Альварес
46
-
Адурис
Ариц Адурис
71
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Шина
Бруно Шина
-
Варела
Фернандо Варела
-
Вебо
Пьер Вебо
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
59'
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Капель
Диего Капель
58
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Душер
Альдо Душер
75
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
30
-
Навас
Хесус Навас
22'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Фабиано
Луис Фабиано
-
Перотти
Диего Перотти