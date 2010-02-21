Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
86'
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
85
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
59
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Аранда
Карлос Аранда
75
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Лопес
Педро Лопес
61
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
88
-
Лазаро
Карлос Лазаро
90
-
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Буэно
Альберто Буэно
70
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Маркос
Альберто Маркос
-
Алеман
Наусет Алеман
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
-
Фонт
Эктор Фонт