Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Капель
Диего Капель
84
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
35'
77
-
Кануте
Фредерик Кануте
56
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
-
Душер
Альдо Душер
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Негредо
Альваро Негредо
-
Перотти
Диего Перотти
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Эчаиде
Хон Эчаиде
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
88
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
65
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
82
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз