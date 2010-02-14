Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Лопес
Педро Лопес
68
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
63
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
90
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
90
-
Коста
Диего Коста
23'
68
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Прието
Луис Прието
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
-
Лазаро
Карлос Лазаро
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Буэно
Альберто Буэно
Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
26
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Суасо
Умберто Суасо
39'
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
68
Запасные
-
Роберто
Роберто
-
Павон
Франсиско Павон
-
Диого
Карлос Диого
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Бабич
Марко Бабич
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана