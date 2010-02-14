Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
23'
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
88
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
10'
83
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Перес
Рубен Перес
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Суарес
Жеффрен Суарес
62
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
79
-
Кейта
Сейду Кейта
8
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
27'
90
-
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Муниеса
Марк Муниеса
-
Бартра
Марк Бартра
-
Анри
Тьерри Анри
-
Кркич
Боян Кркич
-
Сориано
Хонатан Сориано
-
Педро
Педро