Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
69'
90
-
Туре
Яя Туре
59
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
51
-
Месси
Лионель Месси
7'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Анри
Тьерри Анри
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
57
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
65
-
Федор
Ладислао Федор
78
-
Риос
Педро Риос
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90'
90
Запасные
-
Кепа
Бланко Кепа
-
Устари
Оскар Устари
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
-
Альварес
Марио Альварес
-
Кортес
Давид Кортес
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль