Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
8
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
32'
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
90
-
Колунга
Адриан Колунга
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
67
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
67
-
Суасо
Умберто Суасо
90
Запасные
-
Роберто
Роберто
-
Гони Байо
Рауль Гони Байо
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Бабич
Марко Бабич
-
Эррера
Андер Эррера
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Душер
Альдо Душер
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
55
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
48
-
Кануте
Фредерик Кануте
35'
63
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Валиенте
Марк Валиенте
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Навас
Хесус Навас
-
Перотти
Диего Перотти