Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
66
-
Пирес
Робер Пирес
46
-
Сенна
Маркос Сенна
46
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Фустер
Давид Фустер
-
Росси
Джузеппе Росси
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
15'
85'
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
87
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
71
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
Запасные
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз