Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Селестини
Фабио Селестини
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
90
-
Леон
Педро Леон
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
39'
86
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
64
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Альварес
Марио Альварес
-
Кортес
Давид Кортес
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Риос
Педро Риос
-
Федор
Ладислао Федор
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Валера
Хуан Валера
88
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
46
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
74
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Гарсия
Рауль Гарсия