Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Маркос
Альберто Маркос
86
-
Прието
Луис Прието
90
-
Арсо
Сезар Арсо
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Сесма
Хонатан Сесма
80
-
Лазаро
Карлос Лазаро
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
-
Баррено
Маркос Баррено
77
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Сантана
Нивалду Сантана
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
-
Буэно
Альберто Буэно
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Пике
Жерар Пике
62
-
Алвес
Дани Алвес
22'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
20'
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Кейта
Сейду Кейта
79
-
Анри
Тьерри Анри
84
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Месси
Лионель Месси
58'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Милито
Габриэль Милито
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро