Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
3'
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
85
-
Пирес
Робер Пирес
65
-
Сенна
Маркос Сенна
72
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Росси
Джузеппе Росси
25'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
19'
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
-
Фустер
Давид Фустер
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
75'
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
62
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
90
-
Лафита
Анхель Лафита
82'
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
85
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
31
-
Суасо
Умберто Суасо
90
Запасные
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Павон
Франсиско Павон
-
Гони Байо
Рауль Гони Байо
-
Бабич
Марко Бабич
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Арисменди
Хавьер Арисменди