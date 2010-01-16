Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
46
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
87
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Анри
Тьерри Анри
66
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Месси
Лионель Месси
85'
90'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Милито
Габриэль Милито
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Конко
Абдулай Конко
60
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
46
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Валиенте
Марк Валиенте
46
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
-
Капель
Диего Капель
-
Душер
Альдо Душер
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Негредо
Альваро Негредо