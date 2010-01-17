Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
46
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Банега
Эвер Банега
7'
70
-
Сильва
Давид Сильва
56'
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
79
-
Вилья
Давид Вилья
26'
90'
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Мигел
Луис Мигел
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Жигич
Никола Жигич
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Франциско Хосе
Кико
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Сенна
Маркос Сенна
58
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Фустер
Давид Фустер
46
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
69
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
62'
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Пирес
Робер Пирес
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Росси
Джузеппе Росси
-
Льоренте
Хосеба Льоренте