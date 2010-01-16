Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
7'
87
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
9'
81
-
Аранда
Карлос Аранда
66
Запасные
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Алонсо
Иван Алонсо
55
-
Кальехон
Хосе Кальехон
46
-
Саар
Бен Саар
68
-
Маркес
Фернандо Маркес
90
Запасные
-
Руис Бонилла
Франциско Хавьер Руис Бонилла
-
Чика
Хавьер Чика
-
Пильюд
Иван Пильюд
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Накамура
Шунсуке Накамура
-
Освальдо
Пабло Освальдо