Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Маркос
Альберто Маркос
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Прието
Луис Прието
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
72
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
90
-
Алеман
Наусет Алеман
33
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
-
Буэно
Альберто Буэно
90
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Сесма
Хонатан Сесма
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Баррено
Маркос Баррено
-
Фонт
Эктор Фонт
Атлетико
мин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
16'
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
59'
90
-
Форлан
Диего Форлан
32'
72
-
Гарсия
Рауль Гарсия
86
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Перниа
Мариано Перниа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Сантана
Клебер Сантана
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Агуэро
Серхио Агуэро
-
Бальде
Ибрахима Бальде