Эспаньол
мин
-
Альварес
Кристиан Альварес
90
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
57
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Верду
Хоан Верду
13'
57
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Алонсо
Иван Алонсо
90
Запасные
-
Руис Бонилла
Франциско Хавьер Руис Бонилла
-
Руис
Виктор Руис
-
Пильюд
Иван Пильюд
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Короминас
Ферран Короминас
-
Накамура
Шунсуке Накамура
-
Маркес
Фернандо Маркес
Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Гони Байо
Рауль Гони Байо
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
70
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
79
Запасные
-
Санчес
Алекс Санчес
-
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
-
Павон
Франсиско Павон
-
Бабич
Марко Бабич
-
Аренас
Габриэль Аренас
-
Браулио
Нобрега Браулио