Тенерифе
мин
-
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
-
Бельвис
Карлос Бельвис
90
-
Луна
Эсекиэль Луна
90
-
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
-
Лорите
Хуан Луис Лорите
46
-
Коме
Даниэль Коме
84
-
Леон
Рикардо Леон
90
-
Алонсо
Микель Алонсо
90
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
-
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
68
-
Мартинес
Хуан Франсиско Мартинес
90
Запасные
-
Сакраменту
Тельмариу Сакраменту
-
Гарсиа
Луис Гарсиа
-
Нуньес
Айтор Нуньес
-
Кулебрас
Хосе Кулебрас
-
Мартинес
Роман Мартинес
-
де Сабальса
Рикардо Пересде де Сабальса
-
Анхель
Анхель
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
44'
84
-
Маркес
Рафаэль Маркес
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
87
-
Иньеста
Андрес Иньеста
78
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Анри
Тьерри Анри
90
-
Кркич
Боян Кркич
90
-
Месси
Лионель Месси
36'
45'
76'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Милито
Габриэль Милито
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Педро
Педро