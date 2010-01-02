Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
58
-
Анри
Тьерри Анри
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Педро
Педро
8'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Милито
Габриэль Милито
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Кркич
Боян Кркич
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Касорла
Санти Касорла
69
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Фустер
Давид Фустер
51'
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
76
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Пирес
Робер Пирес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
-
Росси
Джузеппе Росси
-
Льоренте
Хосеба Льоренте