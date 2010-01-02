Атлетико
мин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90'
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
0
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
66
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
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Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Перниа
Мариано Перниа
-
Сантана
Клебер Сантана
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Родригес
Макси Родригес
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
62
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Душер
Альдо Душер
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
70
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
44'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
75
Запасные
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Хименес
Даниэль Хименес
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Капель
Диего Капель
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Коне
Аруна Коне