Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
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Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
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Мартинес
Хави Мартинес
90
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Ираола
Андони Ираола
90
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Йесте
Франсиско Йесте
1'
79
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
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Льоренте
Фернандо Льоренте
12'
74
-
Токеро
Гаиcка Токеро
85
Запасные
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Малда
Ривейро Малда
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Этчейта
Хавьер Этчейта
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Лопес
Давид Лопес
Осасуна
мин
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
90
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
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Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Ойер
Ойер
83
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Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
61
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Некунам
Джавад Некунам
83
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Запасные
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Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
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Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
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Портильо
Хавьер Портильо