Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Конко
Абдулай Конко
84
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
69
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Коне
Аруна Коне
46
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Валиенте
Марк Валиенте
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Негредо
Альваро Негредо
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Альварес
Марио Альварес
58
-
Кортес
Давид Кортес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
81
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
86
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
-
Леон
Педро Леон
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
12'
37'
90
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
-
Контра
Космин Мариус Контра
-
Селестини
Фабио Селестини
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Риос
Педро Риос