Атлетико
мин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
37'
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Родригес
Макси Родригес
71
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
87
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
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Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Перниа
Мариано Перниа
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Гарсия
Рауль Гарсия
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Касорла
Санти Касорла
66
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
74
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Фустер
Давид Фустер
49'
90
-
Росси
Джузеппе Росси
84
Запасные
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Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
-
Перейра
Хонатан Перейра
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Льоренте
Хосеба Льоренте
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва