Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
67
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
79
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Аранда
Карлос Аранда
33
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Фланьо
Мигель Фланьо
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эспарса
Хокин Эспарса
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
89
-
Кастро
Гонсало Кастро
61'
86
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Вебо
Пьер Вебо
71
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Шина
Бруно Шина
-
Кейта
Алхассане Кейта
-
Касадесус
Виктор Касадесус