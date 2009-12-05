Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
46
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
46
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
45'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
78
-
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Конко
Абдулай Конко
-
Капель
Диего Капель
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Душер
Альдо Душер
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Коне
Аруна Коне
Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Маркос
Альберто Маркос
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Прието
Луис Прието
90
-
Гомес Пасош
Витор Хьюго Гомес Пасош
90
-
Рубио
Альваро Рубио
78
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш
33'
46
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Бершиче
Юри Бершиче
-
Арсо
Сезар Арсо
-
Бараха
Хавьер Бараха
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Алеман
Наусет Алеман
-
Буэно
Альберто Буэно