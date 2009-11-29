Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Кейта
Сейду Кейта
67
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Анри
Тьерри Анри
51
-
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
Педро
Педро
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
74
-
Кеплер
Пепе
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
67
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
-
Бензема
Карим Бензема