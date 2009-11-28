Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Матье
Жереми Матье
88
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Сильва
Давид Сильва
29
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
82
-
Вилья
Давид Вилья
49'
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Хоакин
Хоакин
-
Бараха
Рубен Бараха
-
Жигич
Никола Жигич
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
68
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Валеро
Борха Валеро
85'
90
-
Адурис
Ариц Адурис
79
-
Касадесус
Виктор Касадесус
82
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
-
Шина
Бруно Шина
-
Альварес
Хулио Альварес
-
Вебо
Пьер Вебо