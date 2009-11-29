Сарагоса
мин
-
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
90
-
Гони Байо
Рауль Гони Байо
90
-
Айяла
Роберто Айяла
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
46
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Агилар
Абель Агилар
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Бабич
Марко Бабич
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
60
Запасные
-
Санчес
Алекс Санчес
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Агуадо
Пабло Амо Агуадо
-
Павон
Франсиско Павон
-
Лагуардия
Виктор Лагуардия
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
71
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Некунам
Джавад Некунам
27'
90
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
84
-
Аранда
Карлос Аранда
88
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандеш
Эдуардо Фернандеш
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Де Баррос
Роверсио Де Баррос
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эспарса
Хокин Эспарса