Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Вента
Хави Вента
46
-
Пирес
Робер Пирес
90
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
69
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Сенна
Маркос Сенна
84
-
Росси
Джузеппе Росси
57'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
7'
48'
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
-
Фустер
Давид Фустер
-
Льоренте
Хосеба Льоренте
-
Перейра
Хонатан Перейра
Вальядолид
мин
-
Вильяр
Хусто Вильяр
90
-
Маркос
Альберто Маркос
90
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
66
-
Сесма
Хонатан Сесма
46
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Рубио
Альваро Рубио
90
-
Алеман
Наусет Алеман
90
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
58
-
Коста
Диего Коста
60'
90
Запасные
-
Фабри
Фабри
-
Арсо
Сезар Арсо
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Баррено
Маркос Баррено
-
Фонт
Эктор Фонт
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш