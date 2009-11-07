Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
62
-
Анри
Тьерри Анри
44'
83
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Педро
Педро
12'
41'
52
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Алвес
Дани Алвес
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
-
Месси
Лионель Месси
-
Кркич
Боян Кркич
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
21'
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
61
-
Суарес
Марио Суарес
74
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Варела
Фернандо Варела
90
-
Вебо
Пьер Вебо
83
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Альварес
Хулио Альварес
-
Кейта
Алхассане Кейта
-
Касадесус
Виктор Касадесус