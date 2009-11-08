Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
56
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
9'
60'
88
-
Негредо
Альваро Негредо
61
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Конко
Абдулай Конко
-
Капель
Диего Капель
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Кануте
Фредерик Кануте
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Пирес
Робер Пирес
30'
90
-
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
89
-
Фустер
Давид Фустер
58'
82
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
76
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Лопес
Анхель Лопес
-
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Перейра
Хонатан Перейра
-
Перес
Эрнан Перес