Атлетик
мин
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Ирайсос
Горка Ирайсос
90
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Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
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Устариц
Астарлоа Устариц
90
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Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
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Ираола
Андони Ираола
90
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Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
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Мартинес
Хави Мартинес
20'
90
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Орбаис
Пабло Орбаис
65
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Сусаета
Маркель Сусаета
73
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Льоренте
Фернандо Льоренте
90
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Токеро
Гаиcка Токеро
41
Запасные
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Малда
Ривейро Малда
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Кастильо
Хабьер Кастильо
-
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Перес
Иньиго Перес
-
Лопес
Давид Лопес
-
Эчеберриа
Хосеба Эчеберриа
Атлетико
мин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
85
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
-
Родригес
Макси Родригес
60
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
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Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
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Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Переа
Луис Переа
-
Сантана
Клебер Сантана
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Рейес
Хосе Антонио Рейес
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Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь