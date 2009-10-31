Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
79
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
83
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Аранда
Карлос Аранда
72
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ойер
Ойер
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
63
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Кейта
Сейду Кейта
73'
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Маркес
Рафаэль Маркес
-
Туре
Яя Туре
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Анри
Тьерри Анри
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро