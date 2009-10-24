Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
46
-
Родригес
Макси Родригес
65
-
Форлан
Диего Форлан
52'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
77
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Переа
Луис Переа
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Сантана
Клебер Сантана
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
58
-
Валеро
Борха Валеро
90'
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Альварес
Хулио Альварес
46
-
Вебо
Пьер Вебо
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
30
Запасные
-
Перес
Наужет Перес
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Марти
Хосе Луис Марти
-
Шина
Бруно Шина
-
Варела
Фернандо Варела
-
Кейта
Алхассане Кейта