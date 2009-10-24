Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
79
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Перотти
Диего Перотти
72
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Душер
Альдо Душер
59
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Капель
Диего Капель
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
-
Коне
Аруна Коне
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Пильюд
Иван Пильюд
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Верду
Хоан Верду
65
-
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
-
Накамура
Шунсуке Накамура
54
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Алонсо
Иван Алонсо
84
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
Чика
Хавьер Чика
-
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
-
Морено
Хави Маркес Морено
-
Баэна
Рауль Баэна
-
Саар
Бен Саар