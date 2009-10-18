Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
85
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
4'
27'
90
-
Аранда
Карлос Аранда
30'
71
Запасные
-
Галан
Жорже Галан
-
Фернандес
Роберто Фернандес
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
-
Ойер
Ойер
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
Атлетико
мин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
46
-
Сантана
Клебер Сантана
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
57
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Родригес
Макси Родригес
61
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Валера
Хуан Валера
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
-
Гарсия
Рауль Гарсия