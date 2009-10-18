Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Валеро
Борха Валеро
88
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Альварес
Хулио Альварес
31'
90
-
Адурис
Ариц Адурис
53'
70'
75
-
Касадесус
Виктор Касадесус
82
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Матьони
Фелипе Матьони
-
Марти
Хосе Луис Марти
-
Варела
Фернандо Варела
-
Кейта
Алхассане Кейта
Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
65
-
Селестини
Фабио Селестини
71
-
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
75
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
79'
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Альварес
Марио Альварес
-
Контра
Космин Мариус Контра
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
-
Риос
Педро Риос