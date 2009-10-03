Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
65'
90
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Саброза
Симау Саброза
66
-
Сантана
Клебер Сантана
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
2'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
71
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
-
Валера
Хуан Валера
-
Перес
Рубен Перес
-
Родригес
Макси Родригес
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Сарагоса
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Айяла
Роберто Айяла
90
-
Павон
Франсиско Павон
90
-
Пулидо
Рубен Пулидо
90
-
Бабич
Марко Бабич
37
-
Аренас
Габриэль Аренас
57
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Агилар
Абель Агилар
67
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
Запасные
-
Сонго'о
Фрэнк Сонго'о
-
Сальвардор
Хавьер Борхе Сальвардор
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
-
Агуадо
Пабло Амо Агуадо
-
Лафита
Анхель Лафита
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант