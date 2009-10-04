Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
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Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
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Альварес
Марио Альварес
90
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Диас
Ката Диас
55'
90
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Селестини
Фабио Селестини
90
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Каскеро
Франциско Каскеро
61
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Леон
Педро Леон
76'
81
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Гонсалес
Адриан Гонсалес
70
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Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
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Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
Запасные
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Кодина
Жорди Кодина
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Лихт
Лукас Лихт
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
-
Контра
Космин Мариус Контра
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
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Монреаль
Начо Монреаль
90
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Фланьо
Мигель Фланьо
90
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Ромеро
Хосе Ромеро
90
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Ойер
Ойер
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
80
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
87
-
Некунам
Джавад Некунам
80
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
-
Аранда
Карлос Аранда
62'
90
Запасные
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Галан
Жорже Галан
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Фернандес
Роберто Фернандес
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Эскироз
Роберто Лопес Эскироз
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи