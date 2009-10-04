Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
26
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Перотти
Диего Перотти
59
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
69'
90
-
Навас
Хесус Навас
34'
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
-
Негредо
Альваро Негредо
68
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Наварро
Фернандо Наварро
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Капель
Диего Капель
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Коне
Аруна Коне
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
49'
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
-
Диарра
Махамаду Диарра
76
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
82
-
Изексон
Рикардо Изексон
90
-
Бензема
Карим Бензема
54
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
-
Игуаин
Гонсало Игуаин