Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
4'
90
-
Рей
Хосе Мигель Гонсалес Рей
90
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
78
-
Валеро
Борха Валеро
72'
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Альварес
Хулио Альварес
67
-
Адурис
Ариц Адурис
70'
78
-
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
-
Пеццолано
Пауло Пеццолано
-
Люкс
Герман Люкс
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Марти
Хосе Луис Марти
-
Варела
Фернандо Варела
-
Кейта
Алхассане Кейта
Вальядолид
мин
-
Арранс
Асиер Арранс
76
-
Санс
Якобо Санс
90
-
Маркос
Альберто Маркос
67
-
Бараха
Хавьер Бараха
90
-
Лопес
Педро Лопес
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Рубио
Альваро Рубио
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
90
-
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
-
Гонсалез Мартинес
Сисиньо Гонсалез Мартинес
45
-
Коста
Диего Коста
90
Запасные
-
Вильяр
Хусто Вильяр
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Алеман
Наусет Алеман
-
Баррено
Маркос Баррено
-
Буэно
Альберто Буэно
-
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш